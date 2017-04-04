وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على تأسيس مؤسسة عامة في مجال النقل الجوي باسم "السورية للطيران"، وتكليف وزارة النفط لوضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية على الصناعيين والزراعيين.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران" تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وذكرت الوكالة إن المشروع يهدف لإيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي، وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص، إضافة لتحقيق المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية وتماشيا مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم.

ولفتت الوكالة إلى أن المشروع جاء نظرا للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية والذي أناط بها كل عمليات النقل الجوي داخل سورية وخارجها.

وكانت وزارة النقل أكدت مؤخرا أكد أن هناك جملة قرارات تعمل عليها من شأنها تطوير أداء مؤسسة الطيران السورية والارتقاء بعملها وتأهيل كوادرها بما يعزز تنافسيتها وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترضها أثناء تنفيذ مهامها، إضافة إلى متابعة إجراءات تعمير طائرات المؤسسة.

وفي مجال تأمين المحروقات، كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين، وتبسيط إجراءات وصولها لهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، انه تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة وتم رصد مليون ليتر يوميا للقطاع الصناعي و400 ألف ليتر للقطاع الزراعي، وفقاً للوكالة.

وكانت الحكومة سمحت للصناعيين باستيراد المازوت براً أو بحراً، كما أعلنت عن تعديل سعر المادة الى 290 ليرة/ليتر، حيث تقوم مؤسسة محروقات” بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب.

سيريانيوز