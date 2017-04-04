وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التصريحات الإعلامية حول الهجوم الذي استهدف بطرسبورغ، الذي جاء انتقاماَ للدور الروسي في سوريا بأنها " حقيرة واستهزائية".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله, خلال لقائه نظيره القرغيزي إرلان أبديلدايف, ان "العمل الإرهاب في سان بطرسبورغ جاء انتقاما لسوريا أمر خسيس"، معربا عن "أمله في تخلي الشركاء بالخارج عن معايير مزدوجة بشأن الإرهاب".

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وكان لافروف قال, قبيل محادثة مع نظيره القرغيزي, إن تفجير بطرسبورغ الإرهابي يظهر ضرورة العمل المشترك لمواجهة هذا الشر.

وسقط عشرات القتلى والجرحى، يوم الاثنين، جراء تفجيرات استهدفت محطة مترو مدينة سان بطرسبرغ الروسية, الامر الذي اثار ادانات دولية واسعة.