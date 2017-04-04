قضت محكمة إسبانية , يوم الثلاثاء, بفتح تحقيق مع رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الاسد, وحجز عقارات تابعة له, تبلغ قيمتها 691 مليون يورو, في قضية غسيل أموال لصالح "جماعات إجرامية" جنوبي إسبانيا.

وأفادت وكالات أنباء, أن القضاء الإسباني أمرَ بحجز عقارات تابعة لرفعت الأسد في مدينتي بويرتو بانوس وماربيلا بقيمة 691 مليون يورو وإغلاق العشرات من الحسابات المصرفية التابعة له.

وكان القضاء الإسباني أمر في وقت سابق, بإجراء عمليات تفتيش في مبان عدة بمدينتي بويرتو بانوس وماربيلا، في إطار تحقيق بدأ في كانون الأول الماضي.

وفي إطار نفس التحقيقات, تم حجز حسابات 16 شخصا و76 شخصية اعتبارية مرتبطة برفعت الأسد وأسرته, وتمتلك تلك الشخصيات فنادق وصالات ديسكو وأماكن ترفيه أخرى في إسبانيا.

وواجه رفعت الأسد سابقاً تهماً في فرنسا مفادها أنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة, إلا أن رفعت الأسد أكد، خلال جلسة قضائية، أن الأموال هبة من العاهل السعودي السابق الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه, لكنه لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

ويشار إلى أن رفعت الأسد, البالغ من العمر 78 عاما, هو شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، كان يشغل منصب نائب الرئيس, وتم ابعاده عن السلطة إبان الثمانينات، ويعيش حالياَ بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

سيريانيوز