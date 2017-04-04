سقطت, يوم الثلاثاء, عدة قذائف متفجرة ما أدى إلى مقتل امرأة في منطقة الحمدانية في حلب و سقوط ضحايا ووقع أضرار مادية في الشبكة الكهربائية في مدينة محردة بريف حماه .

وأفادت وكالة (سانا) للأنباء, أن امرأة لقيت حتفها جراء سقوط قذيفة صاروخية على مشروع 3 آلاف شقة في منطقة الحمدانية بمدينة حلب.

وشهدت عدة أحياء بحلب خاضعة لسيطرة النظام، مؤخرا سقوط قذائف بشكل شبه يومي ما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية.

من جهة اخرى, أضافت الوكالة أن "المجموعات الإرهابية قصفت الأحياء السكنية في مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب “بارتقاء 3 قتلى وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

وبينت الوكالة ان " 15 قذيفة صاروخية سقطت على مدينة محردة بريف حماه ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في الشبكة الكهربائية ومنازل الأهالي و البنى التحتية" .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.