وصف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الثلاثاء، الهجوم بالـ "الغاز السام" بريف إدلب بـ"المروع"، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لتحديد المسؤوليات بهذا الخصوص.

واوضح دي ميستورا, في مؤتمر صحفي مشترك مع منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الهجوم الذي استهدف ادلب بـ"المروع"، مؤكدا أن "على المجتمع الدولي أن يوحد الجهود مع الأمم المتحدة لأجل حل الأزمة السورية".

من جهتها, قالت موغيريني إن "عملية إعمار سوريا سوف تبدأ مع عملية الانتقال السياسي في البلاد".

وسقط عشرات القتلى وأصيب العديد من الأشخاص بينهم نساء واطفال بحالات اختناق, يوم الثلاثاء, جراء شن غارات محملة "بالغازات السامة" على مدينة خان شيخون في ريف ادلب, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة", متهمة طائرات الجيش النظامي بالمسؤولية عن ذلك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, حذر يوم الثلاثاء, من أن الهجوم بالكيماوي على ريف ادلب يمثل "خطرا على عملية أستانا الخاصة بتعزيز الهدنة في سوريا".

كما طالب "الائتلاف الوطني" المعارض, مجلس الامن الدولي بعقد "جلسة طارئة", على خلفية الهجوم "بالغاز السام" الذي استهدف ريف ادلب, واتخاذ إجراءات تتضمن معاقبة الفاعلين