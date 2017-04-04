أعلن الاتحاد الأوروبي, يوم الثلاثاء, أن العاصمة البلجيكية بروكسل ستستضيف, غداً الأربعاء, المؤتمر الدولي حول سوريا الذي يشارك في رئاسته كلاً من الاتحاد الأوروبي وألمانيا و الكويت والنرويج وقطر وبريطانيا والأمم المتحدة.

واشار الاتحاد الاوروبي, في بيان, نشرته وكالات انباء, الى أن "الاجتماع سيحضره ممثلون عن 70 دولة وجهة دولية من بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والتنموية".

ومن المقرر ان يبحث المؤتمر , بحسب البيان, "الوضع في سوريا وأثر الأزمة على المنطقة إضافة إلى إجراء عملية تقييم لمدى وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعت في مؤتمر لندن الذي عقد في شباط 2016 والاتفاق على بذل جهود إضافية لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة واعادة التأكيد على التزام الدول بمواصلة تقديم المساعدات إلى السوريين".

كما سيبحث المؤتمر "كيفية دعم المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع السوري من خلال عملية انتقال سياسي شاملة يقودها السوريون".

ومن المزمع ان يعقد الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يوم الثلاثاء, جلسات تركز على مختلف جوانب الدعم الإنساني الدولي المقدم استجابة للأزمة في سوريا والمنطقة.

وناشدت الأمم المتحدة توفير ثمانية بلايين دولار هذا العام لمواجهة أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع نزوح الملايين داخل سوريا وفي دول مجاورة .

وعقد مؤتمر مانحي سوريا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، حيث جمع أكثر من 10مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، من دول عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.





سيريانيوز