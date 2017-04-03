أصيب رجلا شرطة بجروح, يوم الاثنين, اثر هجوم استهدف سيارتهما في مرسين جنوب تركيا.

وأوضح مدير أمن مرسين، محمد شاهنا، في تصريحات لوكالة (الاناضول), أن "مجهولين ألقوا مواد متفجرة على سيارة الشرطة خلال مرورها في منطقة ميزيتلي بولاية مرسين".

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وأضاف شاهنا أن "عملية أمنية واسعة بدأت لضبط منفذي الهجوم، بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وشهدت عدة مناطق في تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الهجمات والانفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتعاني تركيا من تبعات محاولة الانقلاب التي شهدتها منذ 15 تموز, كما تعيش حالة تأهب بعد عدة انفجارات شهدتها عدة مناطق في الآونة الأخيرة , نسبتها الحكومة إلى تنظيم "داعش" والأكراد.