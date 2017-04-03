يسعى نادي الجيش السوري إلى رد الاعتبار أمام الزوراء العراقي وقطع خطوة نحو ثمن النهائي، الثلاثاء في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الزوراء تغلب على الجيش 3-1 في الجولة الثالثة في الدوحة وشدد الخناق عليه بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة، اذ بات في رصيد الجيش 6 نقاط في مقابل 5 للزوراء.



ولن تشهد تشكيلة الجيش أي جديد وإن كان سيفتقد لجهود هدافه محمد الواكد بسبب الإصابة وسيعوضه المهاجم الهداف محمد حمدكو مع باقي العناصر المؤثرة أمثال الحارس الدولي أحمد مدنية والظهير عز الدين عوض وقائد الوسط سمير بلال والدولي يوسف قلفا.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الأهلي الأردني مع السويق العماني على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان.



ويتقاسم الفريقان المركز الثالث برصيد نقطتين لكل منهما وهما تعادلا سلباً على أرض السويق في الجولة الثالثة.