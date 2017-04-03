تقدم السويسري روجيه فيدرر إلى المركز الرابع في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الاثنين، غداة إحرازه لقب دورة ميامي، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، وهو الثالث له في سنة 2017.

وأحرز فيدرر لقب الدورة الأميركية على حساب الإسباني رافايل نادال 6-4 و6-3، في النهائي الثاني بينهما في 2017 بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والذي فاز به السويسري.



وتقدم فيدرر (35 عاما) مركزين في التصنيف الجديد، ومثله فعل الإسباني (30 عاماً) الذي ارتقى للمركز الخامس. وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف على حالها، بصدارة للبريطاني أندي موراي يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.



أما الياباني كي نيشيكوري الذي كان رابعاً في التصنيف الأخير في آذار، فتراجع إلى المركز السابع بعد خروجه من الدور ربع النهائي في ميامي على يد الإيطالي فابيو فونييني الذي بلغ نصف النهائي وخرج على يد نادال. وأتاح مشوار الإيطالي في الدورة تقدمه 12 مركزاً في تصنيف اللاعبين، وبات حاليا في المركز 28.



كما فقد الكندي ميلوش راونيتش مركزا وتراجع من الخامس للسادس.