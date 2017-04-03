تعادل فريق الوحدة مع القوة الجوية العراقي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الحد البحريني والصفاء اللبناني.

الأفضلية الهجومية كانت واضحة للوحدة في الشوط الاول فبعد سلسلة من الهجمات المنظمة تمكن الوحدة من افتتاح التسجيل عبر خالد المبيض من تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 وأتيحت للوحدة العديد من فرص التسجيل بعد الهدف عبر اسامة أومري ورجا رافع لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط الاول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.



وحاول القوة الجوية الخروج متعادلا من المباراة فزاد ضغطه الهجومي في الشوط الثاني للوصول إلى مرمى الوحدة وتمكن بعد العديد من المحاولات من استغلال غياب الرقابة الدفاعية للوحدة ليدرك التعادل في الدقيقة 88 عبر هيثم كاظم طاهر لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.



وبقي الوحدة في صدارة المجموعة الثانية رغم التعادل ورفع رصيده الى 8 نقاط فيما اصبح رصيد القوة الجوية 6 نقاط متعادلا بالرصيد ذاته مع الحد البحريني الذي فاز في وقت سابق اليوم على الصفاء اللبناني بهدفين دون رد ضمن الجولة ذاتها ويحمل الصفاء في رصيده نقطة واحدة فقط.



ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان إلى الدور نصف النهائي من البطولة الذى يقام بطريقة القرعة على أن يتأهل الفائز بلقب غرب آسيا لخوض نهائي كأس الاتحاد الاسيوى بمواجهة بطل شرق آسيا.