نابولي يخطف التعادل أمام المتصدر يوفنتوس ويبقي على آماله الضئيلة بالمنافسة على اللقب اخبار الرياضة شارك

خرج نابولي بنتيجة التعادل أمام ضيفه يوفنتوس 1-1 ليعيد الإثارة إلى مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضمن المرحلة الثلاثين من المسابقة .

ودخل نابولي إلى المواجهة وهو يأمل الخروج بالنقاط الثلاث كي يبقي على آماله الضئيلة في الصراع على اللقب، لكن يوفنتوس عرف كيف يخرج من المباراة بأقل الخسائر.



وافتتح الألماني سامي خضيرة التسجيل لمتصدر الدوري الإيطالي في الدقيقة السابعة بعد تمريرة مميزة من البوسني بيانيتش قبل أن يرد السلوفاكي هامسيك بذات الطريقة مستفيداً من تمريرة البلجيكي ميرتنس (60).



وصار رصيد يوفنتوس 74 نقطة بفارق ست نقاط عن روما الوصيف، في الوقت الذي ارتفع به رصيد نابولي إلى 64 نقطة في المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا متقدماً بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع.



وشهدت المباراة عودة الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ملعب فريقه السابق الذي يتهمه بالخيانة، وهو واجه صافرات الاستهجان طيلة المباراة، وبدا وكأنه تأثر كثيراً كونه ظهر بمستوى متواضع. سيريانيوز 2017-04-03 23:17:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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