لقي شرطي مصرعه واصيب اخرون، يوم الاثنين، جراء تفجير انتحاري استهداف مجلس عزاء في بلدة الاسكندرية وسط العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن قوله في تصريح صحفي، ان التفجير اسفر عن مقتل شرطيا واصابة 4 مواطنين خلال تفجير نفذه انحاري قبل اقتحام مجلس عزاء في القرية العصرية بناحية اﻻسكندرية".

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ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف المنطقة.

وتشهد عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد بشكل شبه يومي تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .