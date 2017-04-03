قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاثنين, إن المرحلة الأولى من عملية "درع الفرات" انتهت مع تطهير مدينة الباب من تنظيم "الدولة الاسلامية (داعش)، مضيفاً ان بلاده "تحضر لمفاجآت" في شمال سوريا.

وأوضح اردوغان حسب وسائل اعلام تركية, أنه "سيكون هناك عمليات لاحقاً خلال الأشهر القادمة وستحمل أسماء أخرى، مشيرا الى ان "تركيا تحضر لمفاجآت لكافة المنظات الإرهابية , ونستعد للانقضاض على باقي المنظمات الارهابية في المناطق الأخرى بشمال سوريا".

وكان وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، اكد يوم الجمعة، إن انتهاء عملية "درع الفرات" لا يعني أن بلاده لن تقوم بعملية أخرى وقت الضرورة للقضاء على كافة التهديدات في حال تعرض أمنها للخطر.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق, ان العمليات العسكرية التركية لم تنته بشكل نهائي في سوريا.

وأعلنت تركيا, يوم الأربعاء 29 آذار, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, حيث أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العملية "تكلّلت بالنجاح".

وأطلقت تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .