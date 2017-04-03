تبرعت عدة مؤسسات عربية إنسانية بمبلغ 262 مليون دولار، لتلبية الحاجات الإنسانية في سوريا خلال العامين القادمين.

واجتمعت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، عدة مؤسسات إنسانية عربية بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، حيث قررت التبرع بمبلغ 262 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا، خلال العامين القادمين، وتوجيهها إلى المجالات ذات الأولوية التي تعزز صمودهم.

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وجاء في البيان الختامي الذي تلاه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أحمد بن محمد المريخي (قطري الجنسية)، "أنه لم يعد من الممكن، ولا المفيد، التعاطي مع الأزمة الإنسانية في سوريا بالطرق التقليدية".

ودعا البيان إلى "مراجعة شاملة لجهود الاستجابة الإنسانية في سوريا، من أجل استخلاص أهم الدروس والعبر من أزمة إنسانية تعتبر أكبر أزمة إنسانية مرت بها البشرية، بعد الحرب العالمية الثانية".

وحضر الاجتماع الذي يمهد لمؤتمر المانحين الدوليين من أجل سوريا المقرر عقده في بروكسل يوم 5 نيسان الجاري، 40 مشاركا يمثلون 25 منظمة إنسانية عربية؛ إضافة إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).

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