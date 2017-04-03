سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، جراء تفجيرات استهدفت محطة مترو مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقالت وسائل إعلام إن تفجيرين استهدفا عربات قطار أدتا لمقتل ما لايقل عن 10 اشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

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وذكرت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة كانت متروكة في عربة قطار، معتبرة أن قوة التفجير كانت تساوي نحو 200-300 غرام من مادة "تي إن تي".

وتوافدت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير لنقل المصابين والجرحى، حيث قال شهود عيان انه هناك 8 سيارات في المكان.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية إنه تم اغلاق 7 محطات مترو أنفاق في المدينة واجلاء كافة المسافرين والركاب، إثر التفجيرات.

فيما ذكر الكرملين انه تم ابلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحادث.

ولا تزال تفاصيل التفجيرات غير معروفة تماماً، حيث بدأت الفرق الأمنية بالتحقيق فيها.

يشار إلى أن اسطوانة غاز كانت انفجرت داخل ممر محطة "كولومنسكايا" لمترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو، في كانون الأول 2016، أسفرت عن قتل واصابة عدد من الاشخاص.

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