الاتحاد الاوروبي يعلن دعمه لـ "الهيئة العليا للمفاوضات" حول الفترة الانتقالية الاخبار المحلية شارك

اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عزمه دعم رؤية الهيئة العليا للمفاوضات حول الفترة الانتقالية , فيما دعا الأطراف السورية للانضمام بشكل بناء ودون شروط مسبقة إلى جدول الأعمال الذي حدده الموفد الخاص للأمم المتحدة.





وتضمنت الوثيقة النهائية حول سورية والتي صدرت عن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية. ان الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير رؤية اللجنة العليا للمفاوضات حول الفترة الانتقالية وكذلك الجهود المبذولة من قبلها لتعزيز المنصة التفاوضية للمعارضة السورية".



ودعا المجلس" الأطراف السورية للانضمام بشكل بناء ودون شروط مسبقة إلى جدول الأعمال الذي حدده الموفد الخاص للأمم المتحدة".



ورحب المجلس "بالمسلك والنهج الإيجابي من جانب اللجنة العليا للمفاوضات حول موضوع الاتفاق على وفد تمثيلي موسع وكذلك حول صياغة مقترحات معتدلة وبراغماتية ".



وحثت الوثيقة الأوروبية النظام على تقديم خططه الخاصة حول الانتقال السياسي الشامل الحقيقي, موضحة ان" العملية السياسية يجب أن تكون شاملة تماما، لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري في تشكيل الوحدة المستقبلية والمصالحة في سوريا" .



وياتي دعم الاتحاد الاوروبي بعد 3 ايام على ختام جنيف 5, حيث قال المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا ان فرقاء الأزمة السورية حققوا تقدما في هذه الجولة وكانوا جادين خلال المحادثات, مشيرا الى انه تم اعداد أوراق قابلة للتطوير خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الفرقاء".







وكان رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري قال الجمعة الماضي إنه تم الاتفاق مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد جولة جنيف القادمة, مضيفا ان البعض أتى إلى جنيف لتقويض العملية السياسية, فيما قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) نصر الحريري قال يوم الجمعة، أن وفد النظام رفض مناقشة أي شيء باستثناء موضوع محاربة الإرهاب.







يشار الى ان مفاوضات جنيف 5، اختتمت يوم الجمعة الماضية حيث تمت مناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الماضي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز

2017-04-03 17:00:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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