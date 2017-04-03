أصيب شخصان، يوم الاثنين، جراء سقوط ثلاث قذائف على حي القيمرية بمدينة دمشق، تزامناً مع سقوط عدد من القذائف على أحياء أخرى في المدينة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم تسمه، قوله ان شخصين أصيبا بجروح، اثر استهداف منطقة القيمرية في دمشق القديمة بثلاث قذائف.

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وبدورها، قالت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان قذائف سقطت في عدة مناطق بدمشق، منها استراد الفيحاء، ومحيط سوق الهال بمنطقة الزبلطاني، دون ورود أنباء عن إصابات.

ويأتي سقوط القذائف بعد أيام من الهدوء عاشتها العاصمة، سبقها استهداف كثيف بالقذائف والرصاص المتفجر حينما كانت المعارك شمال جوبر مشتعلة اثر هجوم المعارضة على نقاط للجيش النظامي في المنطقة.

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