أكدت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن "الأسد أولوية دائمة" بالنسبة لبلادها، واصفة إياه بـ"مجرم حرب" تحميه روسيا.

وقالت هيلي في مقابلة مع شبكة abc، يوم الأحد، إن روسيا تحمي الرئيس السوري، رغم أنه "مجرم حرب"، معتبرة ان "سوء معاملة" الحكومة لشعبها هو ما أدى إلى النزاع في الدولة.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت هيلي "الأسد هو أولوية دائمة، إنه مجرم حرب وارتكب فظائع بحق شعبه واستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه ويستمر في تعطيل السلام في سوريا، وهذا ما تؤمن به الإدارة (الأمريكية). ولكن إلى جانب ذلك، علينا أن نزيد من الضغط على روسيا وإيران، فيما يتعلق بالحاجة إلى إخراج إيران من هناك (سوريا). علينا إزالة نفوذ إيران من هناك وعلينا ضرب داعش بشدة."

وتتمتع إيران بالنفوذ في سوريا نظراً لتواجد قوات مدعومة من طهران تقاتل على الأرض إلى جانب الجيش النظامي، فضلا عن منحها الدعم الاقتصادي للنظام السوري خلال سنوات الأزمة، إضافة لدورها في الناحية السياسية حيث ترعى بالتعاون مع تركيا وروسيا مشاورات سورية في عاصمة كازاخستان استانا بين أطراف الصراع السوري.

وتابعت هيلي "هدفنا هو تقديم الأسد للعدالة، ونريده أن يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها، وسنستمر في إخطار روسيا بمخاطر إبقاء الأسد في السلطة. وإضافة إلى ذلك سنستمر في محاربة داعش وسنحاول إعادة الاستقرار إلى المنطقة."

وتواصل واشنطن قيادتها لتحالف دولي يضم اكثر من 60 دولة، توجه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ ايلول 2014.

وكانت هيلي قالت قبل أيام، أمام مجموعة من الصحافيين، أولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على طرد الأسد... أولويتنا هي كيفية انجاز الأمور ومن نحتاج للعمل معه، لإحداث تغيير حقيقي للناس في سوريا.

وكانت واشنطن خففت في الفترة الأخيرة من حدة مطالبتها برحيل الأسد كشرط لحل الأزمة السورية، لكنها واصلت تأكيدها أنه "فقد شرعيته"، الأمر الذي رد عليه الاخير بان هذه الدعوات ليست ذات قيمة وان مصير القيادة في سوريا يحدده الشعب السوري فقط.

سيريانيوز