قُتل, يوم الأحد, 20 شخصاً بينهم 4 نساء وأصيب آخرين بجروح, على يد أمين مزار ديني بمقاطعة البنجاب في شرقي باكستان.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الباكستاني قولها ان "المشرف على المزار، عبد الوحيد، البالغ الخمسين من العمر، اعترف بأنه قتل هؤلاء الاشخاص باستخدام السكاكين والآلات الحادة، ظنا منه أنهم قدموا لقتله".

واشارت الشرطة الى ان حارس المزار (الضريح الصوفي) يعاني على مايبدو من "الرهاب ومن مشاكل عقلية", قد تكون السبب وراء قتله زائري الضريح.

من جهتهم, قال مسؤولون باكستانيون ان "الحادث وقع في منطقة سارغودهو على بعد 200 كم جنوب العاصمة إسلام آباد في وقت مبكر من يوم الأحد عندما تجمع أشخاص سعيا للنصائح والعلاج الروحي".

وعلمت الشرطة بالجريمة بعدما تمكنت امرأة جريحة من الفرار من المقام ووصلت إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث أخبرت الأطباء بالقصة فأبلغوا الشرطة التي توجهت للمقام واكتشفت الجثث ونقلت بعض المصابين إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على خادم الضريح وعددا من أنصاره في الموقع.

و استهدفت حركات مثل "طالبان" او تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الفترة الاخيرة، المقامات الصوفية التي تعتبرها من البدع والشرك.

سيريانيوز