كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت، إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد تنظيم "الدولة الاسلامية "(داعش) أودت بحياة أربعة مدنيين في شباط الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن 229 مدنيا على الأقل قتلوا عرضا في ضربات جوية منذ بدأت عمليات التحالف ضد التنظيم قبل نحو ثلاثة أعوام.

في حين أشارت منظمة (إير وورز) المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين، إن أكثر من 2800 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

ونقلت وكالات عن شهود قولهم إن ما يصل إلى مئتي شخص دفنوا تحت الأنقاض بعد غارة جوية للتحالف في الموصل في منتصف آذار الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تحقق في تلك الواقعة وعشرات التقارير عن حالات أخرى لوفيات مدنية في العامين الماضيين، مضيفة "نأسف للخسائر بين المدنيين الذين سقطوا بصورة غير متعمدة ... ونعبر عن أعمق تعاطفنا مع أسرهم ومع آخرين تأثروا بتلك الضربات."

وقال الجيش إن الرقم الإجمالي المعلن من وزارة الدفاع يشمل أربعة مدنيين قتلوا في ضربة قرب الموصل في أيلول 2015 ومدني قتل في كانون الثاني من العام الجاري، في ضربة على مستودع أسلحة للتنظيم قرب الموصل أيضا.

وكان التحالف الدولي أعلن في بيان له بتاريخ 2 شباط الماضي، أن الرقم الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحملة الجوية في 2014، بلغ 199 قتيلا ، حيث سبق للتحالف الدولي ضد "داعش" أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدء عملياته في العراق في 2014 وذلك من اجل مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) المنتشر في البلدين.