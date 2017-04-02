باريس سان جيرمان يهزم موناكو برباعية ويتوج بكأس الرابطة الفرنسية اخبار الرياضة شارك

أكد باريس سان جيرمان هيمنته على لقب كأس الرابطة الفرنسية عقب التتويج للمرة الرابعة توالياً والسابعة في تاريخه بفوزه العريض على متصدر "ليغ 1" موناكو بنتيجة (4-1) في المباراة النهائية.

على ملعب ليون، جاءت أهداف الباريسيين بفضل الألماني جوليان دراكسلر (4)، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (44) والأوروغواياني إدينسون كافاني من ثنائية (54 و90)، في حين بصم توماس ليمار على هدف فريق الإمارة الوحيد في هذا النهائي (27).



وحرم فريق العاصمة منافسه من إحراز لقبه الأول على الإطلاق منذ عام 2003 حين توّج بطلاً لمسابقة كأس الرابطة بالذات.



من جهة أخرى، جسّد صدام الفريقين في نهائي المسابقة منافستهما الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر موناكو الساعي إلى لقبه الأول منذ عام 2000 والثامن في تاريخه، الترتيب بفارق 3 نقاط أمام باريس سان جيرمان بطل الأعوام الأربعة الأخيرة.



بهذا التتويج الجديد يعمّق سان جيرمان الهوّة مع أقرب ملاحقيه في أرشيف الفائزين بهذه المسابقة إلى 4 ألقاب كاملة، ويليه بـ 3 ألقاب ثلاثي، هو أولمبيك مرسيليا وبوردو وستراسبورغ.



بهدفه الشخصي الثاني في نهائي اليوم والذي أنهى به مهرجان "الرباعية" لسان جيرمان، وقّع القناص كافاني على هدفه الـ40 في 40 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات. سيريانيوز

2017-04-02 21:38:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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