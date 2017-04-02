انتهت قمة المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم بين ارسنال وضيفه مانشستر سيتي بتعادل خاسر 2-2 على ملعب الامارات في لندن الأحد، بعدما فشل الفريقان في استغلال خسارة تشلسي المتصدر السبت أمام كريستال بالاس.

وسجل تيو والكوت (40) والالماني شكوردان مصطفي (53) هدفي ارسنال، والالماني ليروي سانيه (5) والارجنتيني سيرخيو اغويرو (42) هدفي مانشستر سيتي.



وفشل الفريقان لاسيما سيتي في استغلال خسارة تشلسي على ملعبه أمام كريستال بالاس 1-2 السبت في افتتاح المرحلة، لإنعاش الآمال في المنافسة على اللقب، فارتضيا بتعادل مخيب.



وهي المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها كلا الفريقين في تحقيق الفوز.



ويلتقي الفريقان في 23 نيسان الحالي على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس انكلترا.



وفشل سيتي في استعادة المركز الثالث من ليفربول الذي كان تغلب على جاره ايفرتون 3-1 السبت، فتراجع الى المركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة، بينما تراجع ارسنال الى المركز السادس برصيد 51 نقطة، علما ان له ولمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.