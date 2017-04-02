اصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الأحد، بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل اليوم، إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وإن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه.

وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر يوم الأحد، في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت "دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه."

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية ليصدر بعده القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه يوم الأحد.

وقالت الحكومة المصرية إن السعودية طلبت من مصر بعد نحو عامين من قيام إسرائيل بحماية الجزيرتين، إنها أبرمت معها اتفاقية لردهما في إطار ترسيم الحدود، في حين يرفض كثير من المصريين حجة الحكومة لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.

يذكر أن آلاف المصريين قد شاركوا خلال نيسان في مظاهرات احتجاجا على الاتفاقية.