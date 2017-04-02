فاز ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-0 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، ليحقق الفوز الرابع توالياً في الدوري، ويبتعد مؤقتاً بفارق 5 نقاط عن غريمه ومطارده برشلونة.

فعلى ملعبه سانتياغو برنابيو، حقق النادي الملكي فوزاً مستحقاً على ألافيس، هو الرابع له على التوالي منذ تعادله غير المتوقع في المرحلة الخامسة والعشرين على ملعبه مع سبورتينغ خيخون 3-3.



ولم يفز ألافيس على ريال إلا مرة في آخر 14 مباراة بينهما، وكانت بنتيجة 1-صفر على ملعب النادي الملكي في موسم 1999-2000، في مقابل تعادلين و11 خسارة آخرها هذا الموسم 1-4.



ومارس الفريق الملكي ضغطاً متواصلاً طوال مطلع الشوط الأول دون أن يتمكن من هز الشباك، إلى أن تمكن بنزيمة من افتتاح التسجيل بعدما تبادل الكرة مرتين مع كارفاخال وأنهاها بيسراه في المرمى (31)، مسجلاً الهدف العاشر له في الدوري هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني،حاول زيدان تنشيط خط الوسط فاخرج الكرواتي لوكا مودريتش وادخل مواطنه ماتيو كوفاسيتش (65)، لكنّ الكفة بقيت لمصلحة الضيوف الذي أقلقوا راحة الحارس كيكو كاسيا دون نجاعة.



وترك بنزيمة مكانه للوكاس فاسكيز في الدقائق العشر الأخيرة، والتي تخللها إصابة بايل القائم الأيمن في الدقيقة 83. إلا أنّ ريال تمكن من تعزيز تقدمه بعد دقيقتين بعدما مرّر الألماني طوني كروس كرة في منتصف الملعب إلى رونالدو الذي وضعها أمام إيسكو داخل المنطقة، فأنهاها الأخير في سقف الزاوية اليمنى للمرمى.



وفي الدقيقة 88، ومن ركلة حرة بعيدة نفذها بايل من العارضة، إلا أنّ إيسكو تابعها برأسه مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.



ورفع ريال الذي لديه مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو، رصيده إلى 68 نقطة وتقدم بفارق 5 نقاط مؤقتاً على غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على غرناطة قبل الأخير.



على ملعب رامون سانشيس بيثخوان، فشل إشبيلية في استعادة المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل سلبياً مع ضيفه سبورتينغ خيخون.



وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها إشبيلية بالفوز. وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1.



ورفع التعادل رصيد إشبيلية إلى 58 نقطة، وبقي متخلفاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز السبت على مضيفه ملقا 2-صفر.



وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو مع لاس بالماس.