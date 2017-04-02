أظهرت تصريحات رسمية لمسؤولين محليين في مصر وأمميين، يوم الأحد، إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر إلى 120 ألف شخص، بينهم قرابة 52 ألف طفل.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية طارق القوني، خلال جلسة إطلاق الخارجية المصرية تقرير "خطة الاستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين"، ان "الحكومة المصرية تقدم الخدمات العامة بشكل كامل وشبه مجاني للاجئين السوريين مثل المصريين؛ حيث يحصلون على نفس الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي".

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وأشار القوني، إلى "زيادة أعداد اللاجئين السوريين المقيدين في مكتب شؤون اللاجئين في مصر (في العام الحالي) من 115 ألف سوري إلى 120 ألفا"، كما "بلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في مدارس التربية والتعليم (الحكومية) في العام الحالي 39 ألف وخمسمائة طالب"، وفقا للقوني.

ويأتي كلام المسؤول المصري قبل أيام من انعقاد مؤتمر للدول المانحة لسوريا في بروكسل بتاريخ الخامس من نيسان الجاري، لمناقشة سبل دعم الحل السياسي للأزمة السورية، بالإضافة إلى المساعدات.

يشار إلى أنه لم يذكر خلال الجلسة، أعداد اللاجئين السوريين في مصر من غير المسجلين لدى المفوضية الأممية، غير أن تقديرات رسمية محلية أشارت إلى أنه قد يصل إلى نحو 300 ألف بينهم المسجلون.

وكانت أرقام أممية حديثة أظهرت أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار بلغ 5 ملايين لاجئ، منهم 488531 يعيشون في خيام.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر, إلى جانب حوالي 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.

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