أوضحت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأحد، ان تقديم طلبات تعيين ذوي الشهداء، التي تشمل زوجات الشهداء وأولادهم، محددة في مكاتب شؤون الشهداء الفرعية في المحافظات التابعة لقيادة الجيش حصراً.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء، دون ان تسمه قوله أن تقديم طلبات تعيين ذوي شهداء الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، محددة في مكاتب شؤون الشهداء الفرعية في المحافظات التابعة لقيادة الجيش حصراً وهي تشمل زوجات الشهداء وأولادهم.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ولفت المصدر الى أن ذوي الشهداء، هم الأم والأب والأخوة، جميعهم يخضعون للقرار رقم 10 الصادر بتاريخ 29-3-2015 المتعلق بتخصيص 50 بالمئة لذوي الشهداء في المسابقات العامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أصدر في آذار الماضي التعليمات التنفيذية لإحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتعلقة بتعيين ذوي الشهداء.

ويأتي توضيح الحكومة، عقب تصريح لمصدر حكومي، نقلته صحف محلية في وقت سابق يوم الأحد، أنّ كافة زوجات القتلى العسكريين سيأخذن فرصتهن في الحصول على عقد عمل سنوي لدى الجهات العامة, وذلك بموجب القرارات الأخيرة التي صدرت مؤخرا والتي تمنح الزوجة أو من تختاره من أبنائها عقد عمل سنوي .

وسبق ان قرر مجلس الوزراء منح فرصة عمل لزوجة الشهيد غير الموظفة بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائياً، أو لمن تختاره من أولادها، وفي حال كانت الزوجة موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها.

وأيضاً السماح لأخوة الشهيد الأعزب التقدم إلى المسابقات المحجوزة شواغرها بنسبة ٥٠ % لدى الجهات العامة ومنح أحد إخوة الشهيد الأعزب درجات تثقيل تتناسب وعدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات، وإلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للفئتين الرابعة والخامسة من المتقدمين، وفي حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لأحد أفرادها, بالإضافة إلى منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما 50% منه.

وتعد مثل هذه القرارات بمثابة ترضيات لعوائل قتلى القوات النظامية, الذين سقطوا خلال الحرب المستمرة منذ عام 2011 .

سيريانيوز