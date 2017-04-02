رفعت الشركة السورية للاتصالات أسعار خدمة الانترنت "ايه دي اس ال" لدى مزود الشركة تراسل اعتبارا من الأول من نيسان الجاري.

وجاء في إعلان الشركة، إنه لتعديل يأتي "حرصاً على ضمان استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين".

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وبررت الشركة زيادة أسعار خدماتها بأنه " ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم انفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين".

وبموجب التعديل الحديد، حددت الشركة أجور الخدمة لسرعة 256 كيلو بت/ثا بـ 1200 ليرة سورية شهريا بدلا من 800 ليرة، ولسرعة 512 كيلو بت/ثا بـ 1400 ليرة شهريا بدلا من 1000 ليرة، ولسرعة 1 ميغابت/ثا بـ 1900 ليرة شهريا بدلا من 1600 ليرة، ولسرعة 2 ميغابت/ثا بـ 3100 ليرة شهريا بدلا من 2800.

ولسرعة 4 ميغابت/ثا بـ 5500 ليرة شهريا بدلا من 5000 ليرة، ولسرعة 8 ميغابت/ثا بـ 10000 ليرة شهريا بدلا من 9500 ليرة، ولسرعة 16 ميغابت/ثا ب 18500 ليرة شهريا بدلا من 17 ألف ليرة، ولسرعة 24 ميغابت/ثا بـ 28000 ليرة سورية شهريا بدلا من 25 ألف ليرة، بينما حددت أجور التركيب بمبلغ 2500 ليرة تدفع لمرة واحدة.

وكان آخر تعديل على أسعار خدمات الانترنت صدر في اب 2014 حيث بدأ تطبيقه في شهر أيلول من العام ذاته، حيث تم حينها تعديل أجور خدمات مكالمات الهاتف الثابت كذلك.

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