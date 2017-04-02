أعلنت دائرة الاستخبارات العراقية, يوم السبت, عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في غارة جوية للطيران العراقي في قضاء القائم غربي الأنبار، بالقرب من الحدود السورية.

وذكرت الاستخبارات العراقية في بيان لها, نشرته وكالات انباء, أن إياد الجميلي، الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي في "داعش"، قتل في غارة جوية شنها الطيران العراقي غربي الأنبار.

وأوضح البيان "أن الجميلي كان وزير الحرب في تنظيم داعش، وقتل معه مسؤول قضاء القائم العسكري تركي الدليمي وسالم المظفر المسؤول الإداري لداعش في القائم".

وكانت القوات العراقية شنت هجوما في كانون الثاني الماضي, لاستعادة عدة بلدات في إقليم الأنبار الغربي بما فيه قضاء القائم، في إطار حملتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق.

وتعرض تنظيم "داعش" خلال الأشهر الأخيرة من نكسات عسكرية وخسر مساحات من الأراضي في العراق، بما فيها مدينة الموصل التي كانت معقلا له، حيث تشير التقارير التي تذيعها بغداد إلى أن القوات العراقية تحرز تقدما أمام التنظيم.

وكان التحالف كشف اواخر الشهر الماضي, خلال اجتماعه في واشنطن, عن نتائج عملياته ضد (داعش), حيث بين انه تمكن من القضاء منذ عام 2014 على أكثر من 180 قائدا للتنظيم في سوريا والعراق من بينهم أغلب نواب زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وهم وزراء الحرب والإعلام والمالية والنفط والغاز وكذلك مدير العمليات الخارجية لـ"داعش".

ويوجه التحالف ضربات جوية بشكل يومي بهدف تقويض سيطرة التنظيم, الا ان عدة مسؤولين في التحالف اشاروا الى تراجع التنظيم وتدني عدد مقاتليه بالإضافة لخسارته العديد من مناطق كانت واقعة تحت سيطرته.

سيريانيوز