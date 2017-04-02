تسببت الفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال شرق استراليا بسقوط 3 أشخاص بينهم امرأتين وفقدان آخرين وحدوث أضرار هائلة وإجلاء عشرات الآلاف من السكان, بفعل إعصار استوائي عنيف.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول, في تصريحات للصحفيين قوله, ان "سيدتين توفيتا في نيو ساوث ويلز نتيجة الفيضانات", مطالبا "السكان المتضررين من الفيضانات بعدم الاقتراب من المياه".

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ووصف رئيس الوزراء الأسترالي الوضع في هذه المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بأنه "خطير جداَ" .

من جهتها, اعلنت الشرطة ان رجال الإنقاذ عثروا على جثمان رجل (77 عاما) في مدينة لوجان بولاية كوينزلاند , فيما لايزال 4 أشخاص مفقودين بسبب الفيضانات.

وحاصرت مياه الفيضانات عشرات الآلاف فى إستراليا بعد أن ضرب إعصار "ديبي" قوى الساحل الشرقى للبلاد مما تسبب فى قطع الطرق وتحطيم جسور .

وأجلت السلطات الأسترالية، عشرات الآلاف من السكان بسبب الفيضانات ، بينما حذرت السلطات من خطر مواجهة حيوانات مفترسة.

يذكر أن إعصار "ديبي" دمر يوم الثلاثاء الماضي ساحل كوينزلاند الشمالي الشرقي, ولا تزال عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء في تلك المنطقة، كما أن العديد من البلدات أصبحت معزولة بسبب الفيضانات.