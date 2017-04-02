سقط, يوم الأحد, عدد من القتلى والجرحى في قصف على أحياء وبلدات في ريف دمشق وريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن مدنيين لقوا حتفهم جراء قصف الجيش النظامي بقذائف الهاون على أحياء مدينة سقبا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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وأضافت المصادر ان عددا من الجرحى سقطوا بقصف مدفعي على بلدتي النشابية وحرزما في منطقة المرج بريف دمشق.

وتتعرض العديد من البلدات بالغوطة الشرقية بشكل يومي لعمليات قصف جوي ومدفعي, اسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي ريف حلب, أشارت المصادر إلى مقتل عدد من أشخاص وإصابة العشرات من المدنيين في قصف روسي استهدف بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي .

ووسّع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في أرياف دمشق و حلب وحماه وإدلب تصعيدا في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية.