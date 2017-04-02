بدأ الجيش النظامي, يوم الأحد, هجوماَ ضد فصائل المعارضة المسلحة, من اجل استعادة مدينة حلفايا بريف حماه الشمالي.

واعلنت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن تمهيد ناري من قبل الجيش النظامي في منطقة بطيش ومحيط حلفايا بريف حماة.

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واشارت المصادر الى مقتل القائد العسكري لمسلحي "جيش العزة" المدعو "نواف الصالح" بنيران الجيش النظامي على جبهة حلفايا .

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة ان النظامي حاول التقدم باتجاه بلدة حلفايا, بالتزامن مع استهداف البلدة براجمات الصواريخ.

ولفتت المصادر الى مقتل عدد من القوات النظامية في ريف حماة خلال المواجهات التي دارت على محور حلفايا..

وكان الجيش النظامي سيطر منذ يومين على بلدات وقرى أبو عبيدة وشليوط وحجامة وزور المسالق وتصليبة أم حسان , كما أمن طريق حماة - محردة .

وتشهد عدة مناطق بريف حماه الشمالي تصعيدا في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش النظامي, تمكن الأخير من خلالها من استعادة عدة مناطق ونقاط.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه, والتي بدأها منذ الـ 23 من الشهر الماضي , ردا على هجوم فصائل معارضة, والتي تمكنت من خلالها من توسيع نطاق السيطرة على عدة مناطق في المنطقة .