كشف مصدر حكومي مطلع أنّ كافة زوجات القتلى العسكريين سيأخذن فرصتهن في الحصول على عقد عمل سنوي لدى الجهات العامة, وذلك بموجب القرارات الأخيرة التي صدرت مؤخرا والتي تمنح الزوجة أو من تختاره من أبنائها عقد عمل سنوي .

ونقلت صحف محلية, في عددها الصادر يوم الأحد, عن مصدر حكومي لم تسميه ,قوله "فيما يتعلق بزوجات قتلى التفجيرات وغيرهم من القتلى الذين لم يتمكن من الحصول على وثيقة استشهاد من وزارة الدفاع, والتي تعد شرطا أساسيا للحصول على عقد عمل فإنّه ستتم متابعة الأمر مع وزارة الدفاع للوصول إلى آلية يمكن من خلالها إعطاء حق التوظيف لهؤلاء الزوجات".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, أصدر في آذار الماضي, التعليمات التنفيذية حول منح ذوي قتلى الجيش من الزوجة والأولاد فرصة عمل, بالإضافة لتثبيت العاملين المؤقتين منهم بموجب عقود سنوية .

وسبق ان قرر مجلس الوزراء منح فرصة عمل لزوجة الشهيد غير الموظفة بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائياً، أو لمن تختاره من أولادها، وفي حال كانت الزوجة موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها.

وأيضاً السماح لأخوة الشهيد الأعزب التقدم إلى المسابقات المحجوزة شواغرها بنسبة ٥٠ % لدى الجهات العامة ومنح أحد إخوة الشهيد الأعزب درجات تثقيل تتناسب وعدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات، وإلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للفئتين الرابعة والخامسة من المتقدمين، وفي حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لأحد أفرادها, بالإضافة إلى منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما 50% منه.

وتعد مثل هذه القرارات بمثابة ترضيات لعوائل قتلى القوات النظامية, الذي سقطوا خلال الحرب المستمرة منذ عام 2011 .

سيريانيوز