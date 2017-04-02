وقع انفجاراً قوياً خلال كرنفال في فيلبينت بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس, ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح .

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن متحدث باسم خدمة الإطفاء قوله ان" الانفجار وقع في منطقة فيلبينت بالقرب من باريس, حيث فتحت النيابة العامة تحقيقاً حول ملابساته".

وتسبب الانفجار, بحسب وسائل اعلام فرنسية, باصابة نحو 20 شخصاَ بجروح, فيما أصيب 30 اخرين بحالة صدمة.

ووصلت الشرطة وفرق الانقاذ إلى موقع الحادث , حيث كشفت مصادر امنية ان سبب الانفجار "لم يكن هجوما إرهابيا، بل مجرد حادث".

وجاءت الحادثة بعد اقل من شهر على انفجار مظروف في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة باريس.

وتطبق فرنسا حالة الطوارئ في البلاد، عقب سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال العامين الأخيرين.

سيريانيوز