سقط مئات القتلى والمصابين، ليلة السبت - الاحد, جراء انزلاقات للتربة وقعت في موكوا جنوب كولومبيا, نتيجة عاصفة مطرية قوية ضربت المنطقة, في أسوأ كارثة طبيعية شهدتها المنطقة .

ونقلت وكالات انباء عن الرئيس الكولومبي خوان مانويل دوس سانتوس قوله, بعد وصوله إلى موكوا كبرى مدن بوتومايو في جنوب البلاد, ان "الحصيلة الأخيرة للقتلى هي 154".

وأعلن الرئيس الكولومبي حال "الكارثة الرسمية" من أجل تسريع عمليات الإنقاذ في مدينة موكوا مركز ولاية بوتومايو التي تعرضت لسيول وحلية نتيجة الأمطار الغزيرة.

من جهته, أعلن الصليب الأحمر عن "إصابة 400 شخص بجروح إضافة فقدان 220 شخصا , نتيجة انزلاق ضخم للتربة وقع بسبب ارتفاع منسوب نهر موكوا وروافده الثلاثة فغمرت المياه المدينة البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة".

بدوره, قال المدير العام للإغاثة في الصليب الأحمر الكولومبي سيزار أوروينا ان "الحصيلة ترتفع بسرعة مخيفة"، فيما أشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى "تضرر 300 أسرة على الأقل".

وشكلت السلطات مجموعة أزمة تضم مسؤولين محليين ووحدات عسكرية وفرقا من الشرطة والإغاثة لتنظيم أعمال البحث عن المفقودين وبدء إزالة مئات الأطنان من الركام.

ووصفت السلطات الكولومبية الوضع بالمناطق التي ضربتها السيول بأنه "غير مسبوق", فيما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد.