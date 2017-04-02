إصابة 13 شرطيا و3 مدنيين في انفجار شمالي القاهرة أخبار العالم شارك

أصيب 13 شرطيا في انفجار يوم السبت أمام مركز تدريب لقوات الشرطة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي تقع شمالي القاهرة.











ونقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الداخلية المصرية على صفحتها على (فيسبوك): أن "ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الانفجار".



واضاف البيان انه "بالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية... تم فرض كردون (طوق) أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لتأمينها."



من جهته، افاد متحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "اثنين من المصابين في حالة خطيرة".







وأعلنت جماعة إسلامية متشددة تسمي نفسها (لواء الثورة) مسؤوليتها عن الهجوم في حساب على تويتر.



وكانت الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها في تشرين الأول من العام الماضي، عن اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري خارج منزله بمدينة العبور، إحدى ضواحي القاهرة.



وشهدت عدة مناطق بمصر لاسيما سيناء, خلال الفترة الماضية, سلسلة هجمات وانفجارات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرح.



وتعيش مصر حالة عدم استقرار، حيث تتزايد وتيرة الهجمات على عناصر الجيش والشرطة في خاصة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي.







سيريانيوز

2017-04-02 00:05:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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