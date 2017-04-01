غاتيلوف: التسوية ستنجح في سوريا فقط إذا شاركت كافة فصائل المعارضة الاخبار المحلية شارك

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف يوم السبت، ان مشاركة وتمثيل جميع فصائل المعارضة السورية بمن فيهم الاكراد، شرطا ضروريا وحتميا لنجاح المفاوضات السلمية .















وقال غاتيلوف في حديث لصحيفة " تريبون دي جنيف" السويسرية أنه "إذا لم تمثل منصات موسكو والقاهرة وأستانا و حميميم وكذلك الأكراد، فلن تتحق نتائج إيجابية خلال المفاوضات".







واضاف غاتيلوف انه "يجب أن تجلس المعارضة ضمن وفد موحد خلف طاولة المفاوضات مع الحكومة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه "يجب على الطرفين المذكورين المشاركة في المفاوضات بدون شروط مسبقة".



ويأتي هذا التصريحبعد يوم من اعلان المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا ان فرقاء الأزمة السورية حققوا تقدما في هذه الجولة وكانوا جادين خلال المحادثات, كما انه تم اعداد أوراق قابلة للتطوير خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الفرقاء.



وكانت انطلقت مفاوضات جنيف 5، قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز

2017-04-01 21:00:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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