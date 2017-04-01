حقق كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي، فوزه الأول بعد ثلاث خسارات، وذلك على حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 122-105 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين حامل اللقب بفوزه إلى نجمه ليبرون جيمس الذي سجل 34 نقطة، وساهم في تحقيق نهاية إيجابية لفريقه في آذار الذي يعد الأسوأ له في الدوري، اذ خسر عشر مباريات وفاز في سبع فقط.



وكان كليفلاند خسر خمسة مباريات من أصل سبعة في الأيام الماضية، آخرها الخميس أمام شيكاغو بولز 99-93.



الا أن جيمس وزميليه كايري ايرفينغ (24 نقطة) وكيفن لوف (18 نقطة) ساهموا في فوز فريقهم على فيلادلفيا الذي لم يبد مقاومة تذكر، لا سيما مع غياب عدد من لاعبيه بسبب الاصابات.



وحافظ كليفلاند على مركزه الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية مع 48 فوزاً و27 خسارة، خلف بوسطن سلتيكس الذي حقق فوزاً على أورلاندو ماجيك 117-116 بفضل رميتين حريتين لآل هورفود قبل نهاية المباراة بدقيقة و222 ثانية.



وهو الفوز الخامس عشر لبوسطن في مبارياته الـ 17 الأخيرة على أرضه. وكان نجم الفريق ايزياه طوماس الأبرز مع 35 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، ليساهم في تحقيق فريقه فوزه التاسع والأربعين هذا الموسم (مقابل 27 خسارة)، وهو أعلى عدد من الانتصارات للفريق منذ موسم 2010-2011.



إلى ذلك، حقق وصيف الموسم الماضي وبطل 2015 غولدن ستايت ووريرز فوزه العاشر توالياً، بتفوقه على هيوستن روكتس للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وذلك بنتيجة 107-98.



وفي المباريات الأخرى، فاز نيويورك نيكس على ميامي هيت 98-94، ويوتا جاز على واشنطن ويزاردز 95-88، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 108-105 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على دالاس مافريكس 99-90، ونيو اورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 117-89، وتورونتو رابتورز على انديانا بايسرز 111-100، وتشارلوت هورنتس على دنفر ناغتس 122-114.