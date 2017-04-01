مواجهة نارية تجمع الغريمين فيدرر ونادال في نهائي بطولة ميامي الأميركية اخبار الرياضة شارك

ضرب الإسباني رافاييل نادال المصنف خامساً في البطولة موعداً مع غريمه السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية لدورة ميامي الأميركية للتنس، ثاني بطولات الماسترز للألف نقطة.

وبلغ رافاييل نادال الدور النهائي دورة ميامي للمرة الخامسة بفوزه الجمعة في نصف النهائي على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و7-5.



واحتاج نادال إلى 25 دقيقة فقط لكي يحسم المجموعة الأولى لمصلحته، قبل أن يتحسن أداء منافسه الإيطالي الذي بدا قادراً على حسم المجموعة الثانية وإدراك التعادل، لكنه ارتكب خطأ مزدوجاً وسمح لمنافسه الإسباني بانتزاع إرساله ثم حسم المجموعة والمباراة في الشوط التالي.



ويأمل نادال الذي حقق فوزه الثامن على فونييني من أصل 11 مواجهة بينهما، أن يفك النحس الذي لازمه في ميامي حيث فشل في إحراز اللقب رغم وصوله إلى النهائي أربع مرات لكنه خسر أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر (2005) والروسي نيكولاي دافيدنكو (2008) والصربي نوفاك دجوكوفيتش (2011 و2014).



وسيلتقي نادال، الذي لم يسبق له التتويج بلقب ميامي، مع السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعاً في البطولة والساعي إلى لقبه الثالث في 2017 والثالث في ميامي (بعد عامي 2005 و2006)، الذي هزم الأسترالي نيك كيريوس الثاني عشر بمجموعتين لواحدة بواقع 7-6 و6-7 و7-6 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.



ويتواجه نادال في النهائي الثالث له في 2017 مع غريمه فيدرر الذي تفوّق على الإسباني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم الحالي، ثم في الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز للماسترز في منتصف الشهر الحالي. سيريانيوز 2017-04-01 16:44:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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