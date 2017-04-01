قدم ليفربول عرضاً ممتازاً في مباراته مع جاره وضيفه إيفرتون ففاز عليه 3-1 السبت ضمن ديربي الميرسيسايد في المرحلة 30 من عمر الدوري الإنكليزي لكرة القدم .

وسجل لليفربول، السنغالي ساديو ماني 8 والبرازيلي كوتينيو 31 والبلجيكي ديفوك أوريغي 60، أما هدف إيفرتون الوحيد فوقع عليه ماثيو بنينغتون في الدقيقة 28.

ورفع مانيه رصيده إلى 13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 57.



فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رفع رصيده من النقاط إلى 59 في المركز الثالث مؤقتاً، مقابل توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 50 في المركز السابع.



وبات كلوب أول مدرب في تاريخ النادي يفوز على إيفرتون للمرة الثالثة توالياًَ.