إيبار يفاجئ فياريال على ملعبه واتلتيك بلباو يعمق جراح مضيفه أوساسونا بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق إيبار فوزاً مهماً على حساب مضيفه فياريال 3-2 السبت ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح روبيرتو سوريانو النتيجة لأصحاب الأرض (10) لكن بيدرو ليون عادل النتيجة (48 من ركلة جزاء)، ومن ثم ضاعف زميله كيكي النتيجة لايبار (54)، ورفع الياباني تاكاشي إنوي الغلة للضيوف (77)، وقبل دقيقة على نهاية الوقت القانوني للمباراة سجل روبيرتو سوريانو الهدف الثاني له ولفريقه لكنه لم يكن كافياً لمعادلة نتيجة المباراة التي انتهت بفوز مهم لايبار.



ويحتل فياريال المركز الخامس مؤقتاً برصيد 48 نقطة، وهو مهدد بفقدان مركزه الخامس لحساب شريكه في النقاط ريال سوسييداد الذي يواجه لاحقاً ضيفه ليغانيس.



وأصبح من الصعب على فياريال اللحاق بالمركز الرابع ومحاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن يخرج على يد أرسنال الإنكليزي.



في المقابل، أصبح ايبار على بعد أربع نقاط فقط من فياريال بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيك بلباو الذي عمق جراح مضيفه أوساسونا متذيل الترتيب، بالفوز عليه بهدفين للمخضرم أدوريتز (12) وإينياكي وليامس (44)، مقابل هدف لسيرخيو ليون (79).



ويبدو أوساسونا في طريقه للعودة إلى الدرجة الثانية وذلك لأنه يقبع في المركز الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق 15 نقطة عن منطقة الأمان مؤقتاً بعد تلقيه هزيمته العشرين هذا الموسم.



ويلتقي الأحد إشبيلية مع سبورتينغ خيخون، وريال مدريد المتصدر مع آلافيس، وفالنسيا مع ديبورتيفو لاكورونيا، وغرناطة مع برشلونة حامل اللقب.



وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو ولاس بالماس. سيريانيوز 2017-04-01 20:13:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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