التحالف الدولي يقر بتسببه بمقتل 400 مدني في سورية والعراق منذ 2014 الاخبار المحلية شارك

اقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ,السبت, بتسببه بمقتل نحو 400 مدني خلال الفترة 2014-2017 في سوريا والعراق نتيجة لغاراته الجوية.











وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي “وفقا للبيانات الصادرة منذ اب 2014 ولغاية شباط 2017، نفذ التحالف ما مجموعه 18600 ضربة جوية.. وخلال هذه الفترة، كان العدد الإجمالي للضحايا المحتملين 396 شخصا من بين السكان المدنيين”.



وتابع: “منذ بدء عملية تحرير الموصل في 17 أكتوبر 2016 وحتى تحرير قسمها الشرقي في 18 شباط 2017، ورد 37 نبأ عن احتمال سقوط ضحايا مدنيين، 15 منها موثوق فيها”.





واعلن التحالف الدولي عدة مرات عن تسببه بمقتل العشرات من المدنيين في سورية والعراق.





يذكر ان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدء عملياته في العراق في 2014 وذلك من اجل مكافحة تنظيم داعش المنتشر في البلدين.

سيريانيوز



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2017-04-01 20:39:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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