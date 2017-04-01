فجر كريستال بالاس، مفاجأة مدوية، بعدما أسقط مضيفه تشيلسي المتصدر (2-1) على ملعبه "ستامفورد بريدج"، فيما فشل مانشستر يونايتد في تخطي ضيفه وست بروميتش وسقط بفخ التعادل 0-0، السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

والهزيمة، هي الأولى لتشيلسي، متصدر البريمييرليج، منذ خسارته أمام توتنهام، في كانون ثان الماضي وبعد 8 مباريات تجنب خلالها الهزيمة في الدوري.



وتجمد رصيد البلوز عند 69 نقطة محتفظًا بالصدارة، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 31 نقطة في المركز الـ16.



وتقدم تشيلسي، بهدف للإسباني سيسك فابريجاس في الدقيقة (5)، وتعادل وينفرد زاها، في الدقيقة (9)، ثم أحرز بينتيكي، هدف فوز بالاس في الدقيقة (11)، بعد مباراة استمرت 100 دقيقة؛ بسبب الوقت بدل الضائع.

وعل ملعب "أولد ترافورد"، أضاع مانشستر يونايتد، المبتلى بالإصابات والذي بدا بلا أنياب، فرصة تقليص الفارق مع أول أربعة في جدول الترتيب بعد أن تعادل سلبيا على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون.



وتركت تلك النتيجة يونايتد في المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة وبفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الذي سيتوجه للقاء أرسنال صاحب المركز السادس الأحد.



وظل وست بروميتش في المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة.



وواصل يونايتد مسيرته التي لم يخسر فيها بالدوري إلى 19 مباراة إلا أن فريق المدرب جوزيه مورينيو الذي لم يصنع الكثير من الفرص وانتظر حتى الدقيقة 67 من أجل أول تسديدة على المرمى.