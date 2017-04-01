دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت, يوم الجمعة, إلى عدم التركيز على مصير الرئيس بشار الأسد, مطالباَ الجانب الامريكي بتوضيح موقفه من الملف السوري.

ونقلت وسائل اعلام عن ايروليت قوله, عند وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع لحلف الناتو, "إذا كان البعض يريد أن يتركز الجدل بأي ثمن حول هل نُبقي أو لا نُبقي الأسد، فالسؤال لا يطرح بهذا الشكل, بل أن نعرف ما إذا كانت الأسرة الدولية تحترم التعهدات التي قطعتها".

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وحول موقف واشنطن من مصير الاسد, دعا ايروليت المسؤولين إلى "توضيح موقفهم من تسوية النزاع في سوريا", مشدداَ على "دم الاكتفاء بالخيار العسكري، بل العمل أيضا لتشجيع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة في سوريا وإعادة الإعمار لضمان عودة اللاجئين".

وسبق ان صدرت عن الإدارة الامريكية الجديدة تصريحات, توحي بتغير سياسة واشنطن في الملف السوري، والتي لم تعد تنظر لرحيل الأسد كأولوية في حل النزاع السوري.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان "التركيز على التصدي لـداعش هو أمر جيد، ولكن يجب حصول انتقال لإبعاد نظام الأسد الذي تسبب بعدد كبير من القتلى والدمار للشعب السوري".

وابدى الوزيران الفرنسي والبريطاني تمسك بلديهما بخارطة الطريق من أجل حل سياسي في سوريا، التي تقضي بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، والتي أقرت من قبل مجلس الأمن الدولي نهاية 2015 عبر قراره رقم 2254.

واختتمت أعمال جنيف امس بعدما انطلقت لعدة أيام , لمناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث شدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين شددت المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.