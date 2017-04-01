أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, يوم السبت, ان العمليات العسكرية التركية لم تنته بشكل نهائي في سوريا.

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن اوغلو قوله انه "تمت السيطرة على مدينة الباب في سوريا ولكن لم ينتهِ كل شيء بعد، حيث تستمر عمليات التطهير من أجل توفير الأمن بالكامل".

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وكان أوغلو، قال, يوم الاربعاء الماضي, ان سبب دخول تركيا إلى سوريا منذ البداية، هو هزيمة داعش، وتحرير منبج منه ومن عناصر إرهابية أخرى.

واعلنت تركيا, الاربعاء, عن انتهاء عملية "درع الفرات", التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية, في شمال سوريا, لكنها اشارت الى انه في حال نفذت عملية جديدة ضد تنظيم (داعش) فإنها ستطلق عليها اسم آخر.

وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .

وعارضت الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا واعتبرته "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا جاءت بهدف طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.