واصل الجيش النظامي تقدمه بريف حماه الشمالي, على حساب المعارضة المسلحة, حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدة مناطق فيها.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجماعي, ان وحدات من الجيش واصلت عملياتها في الريف الشمالي لحماة وأعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى أبو عبيدة وشليوط وحجامة وزور المسالق وتصليبة أم حسان

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت المصادر ان وحدات الجيش “قضت خلال عملياتها على أكثر من 500 من جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له ودمرت 3 دبابات و40 سيارة بعضها مزود برشاشات ومستودع ذخيرة.

واشارت المصادر الى ان الجيش أمن طريق حماة - محردة ويعمل على توسيع رقعة الأمان المحيطة به.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن سيطرة النظامي على بلدة خطاب، رحبة خطاب وقرى خربة الحجامة، بلحسين، الشير و المجدل بالريف الشمالي, وذلك تحت غطاء جوي روسي.

وتشهد عدة مناطق بريف حماه الشمالي تصعيدا في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش النظامي, تمكن الأخير من خلالها من استعادة عدة مناطق ونقاط.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه, والتي بدأها منذ الـ 23 من الشهر الماضي , ردا على هجوم فصائل معارضة, والتي تمكنت من خلالها من توسيع نطاق السيطرة على عدة مناطق في المنطقة .