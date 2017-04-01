تعرضت, مساء الجمعة, عشرات الخيم للغرق في مخيم أطمة للنازحين بريف إدلب الشمالي نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح .

وأفادت مصادر معارضة أن "أكثر من 50 خيمة تعرضت للغرق في مخيم أطمة الحدودي بريف إدلب الشمالي إثرَ عاصفة مطرية غزيرة وفيضانات ضربت المنطقة مساء الجمعة, مخلفةً أضراراً جسيمة في المخيم".

ونشرت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل صورا تظهر حجم الاضرار التي اصابات الخيم وتعرضها للغرق نتيجة العاصفة المطرية

ويقع مخيم أطمة بالقرب من الحدود التركية، ويحوي آلاف النازحين الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب العمليات العسكرية وأعمال العنف في مناطقهم.

ومخيم اطمة عبارة عن مجموعة مكونة من 54 مخيما عشوائيا. يعيش في خيامه المتناثرة مايقارب الـ60 ألف مواطن، يواجهون ازمة انسانية, الا انهم يعتمدون في معيشتهم على المواد الإغاثية.

سيريانيوز