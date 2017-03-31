بلغ السويسري روجيه فيدرر، المصنف سادساً عالمياً، نصف نهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز للألف نقطة للرجال، بفوزه على التشيكي توماس برديتش 6-2 و3-6 و7-6 (8-6).

وكان بمقدور فيدرر حسم المباراة مبكراً في المجموعة الثالثة، عندما تقدم 5-2، بيد أن برديتش أحرز 3 أشواط متتالية وفرض شوطاً حاسماً "تاي بريك" حسمه السويسري.



ويلتقي فيدرر في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر والذي تغلب على الألماني الكسندر زفيريف العشرين 6-4 و6-7 (9-11) و6-3 في ساعتين و3 دقائق، وفي ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى التي حسمها الأسترالي أيضاً في صالحه في دورة أنديان ويلز قبل أسبوعين.



وكان فيدرر وكيريوس سيلتقيان قبل أسبوعين في ربع نهائي دورة انديان ويلز مباشرة بعدما أطاح الأسترالي بالصربي نوفاك دجوكوفيتش للمرة الثانية في أسبوعين، بيد أن كيريوس اضطر إلى الانسحاب بسبب تسمم غذائي.



وكان فيدرر تغلب على برديتش في طريقه إلى إحراز لقب بطولة استراليا مطلع العام الحالي.



ويغيب عن الدورة المصنفان الأول والثاني البريطاني اندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش بسبب الإصابة.