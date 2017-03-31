قال رئيس وفد "الهيئة العليا" للمفاوضات (منصة الرياض) نصر الحريري يوم الجمعة، أن وفد النظام رفض مناقشة أي شيء باستثناء موضوع محاربة الإرهاب.

وذكرت وسائل اعلام أن الحريري أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف في ختام الجولة الحالية من المفاوضات السورية، إن دمشق تحمل المسؤولية عن "جذب الإرهاب" إلى المنطقة، مضيفاً أن "الهيئة لن تتنازل عن سوريا المتعددة بدون طغيان أو تطرف".

وأكد الحريري أن "هدف المعارضة يتمثل في تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مضيفا "لم نجد شريكا في المفاوضات".

ونوه رئيس وفد "الهيئة العليا" للمفاوضات "سنعمل على تقديم المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين إلى العدالة"، داعيا إلى إخراج "إيران والمتحالفين معها" من سوريا.

وأشار الحريري إلى أن وفد المعارضة ناقش في جنيف الإجراءات الدستورية المنظمة للعملية السياسية "بما يضمن حقوق الشعب السوري"، مضيفاً أنهم "ناقشوا الإجراءات الانتخابية التي يفترض أن تتم في نهاية المرحلة الانتقالية كما قدموا رؤية الهيئة العليا حول الانتقال السياسي للمبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا".

وانطلقت مفاوضات جنيف 5، قبل أيام لمناقشة سلات أربع, أعلن عنها دي ميستورا في نهاية جنيف4 الذي عقد 3 آذار الحالي, وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.