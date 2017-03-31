قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض الأربعاء المقبل لمناقشة الحرب ضد تنظيم داعش والأزمة السورية.

يأتي الاجتماع بين الزعيمين بعد أن اجتمع مبعوث ترامب للشرق الأوسط مع الملك عبد الله في وقت سابق هذا الشهر.

والزيارة المزمعة للعاهل الاردني الى واشنطن هي الثانية من نوعها خلال شهرين حيث زار زاشنطن اوائل شباط الماضي وبحث مع ترامب إمكانية إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا.

كما تاتي هذه الزيارة بعد تصريحات للادارة الامريكية قالت فيها ان مصير الرئيس بشار الاسد يقرره الشعب السوري وحده وان ازاحته من السلطة لم يعد اولوية.

يشار إلى أن توجه ترامب بشأن المناطق الامنة، مغايراً لموقف سابقه باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.