أصدرت وزارة التربية، تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2017-2018.

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ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي الالكتروني، يوم الخميس، إن الفئة العمرية المقبولة في الصف الأول الأساسي وهي مواليد 2010-2011 وكانون الثاني من عام 2012 كتلاميذ فئة (أ) ومواليد 2002-2009 كتلاميذ فئة (ب) إضافة الى مواليد 1-2-2012 ولغاية 31-12-2012 من أبناء "أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات القطر المنتسبين لنقابة المعلمين وأعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى والمستخدمين في قطاع التربية وأبناء وبنات الشهداء".

وحددت التعليمات الفترة الأولى للتسجيل من 2-4-2017 ولغاية 11-5-2017 ، والفترة الثانية خلال شهري تموز وآب من عام 2017 .

ولفتت الوزارة الى ان التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى والثانية أو القادمون من خارج القطر ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات وأحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي، فيتم تسجيلهم خلال العام الدراسي، كما تضمنت الوثائق المطلوبة وشروط التسجيل لمختلف الفئات.

وبينت التعليمات المنشورة، الأوراق المطلوبة لتسجيل الأطفال العرب ومن الجنسيات الأخرى، وآلية التسجيل في صفوف مرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ المنقطعين أو الوافدين، وتسجيل تلاميذ الفئة "ب"، والأطفال المكتومين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكام النقل ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى وجدول الأعمار للعام الدراسي 2017-2018 في مدارس التعليم الأساسي.

وكانت وزارة التربية حددت مؤخرا، فترة التسجيل في رياض الأطفال بجميع أنواعها بدءاً من صباح يوم الأحد الواقع في 2/4/2017م ولغاية يوم الاربعاء الواقع في 31/5/2017م.